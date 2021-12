Tommaso Zorzi racconta Drag Race Italia | il talent show dell’universo drag | e lancia un invito a Salvini e Meloni

(Di sabato 4 dicembre 2021)e Priscillano l’avventura con, ilspin-off del famosissimo programma di Ru Paul. L’influencer è tra i conduttori del format che sta conquistando la critica e il pubblico, con un vasto seguito sui social, e che rappresenta una boccata d’aria fresca per la televisionena, a cui sta imponendo una visione non stereotipata delle mondospiega la grande forza die, come avviene nella versione statunitense, spera che dall’anno prossimo possa ospitare anche politici. I primi che inviterebbe, commenta l’influencer, sarebbero ...

Advertising

TvTalk_Rai : Divano, tisana e mente aperta. Oggi ore 15.00 su @RaiTre con @tommaso_zorzi #tvtalk #tvzip - TvTalk_Rai : 'L'edizione italiana è diversa dalle altre, perché vuole avvicinare all'arte (le arti) drag il pubblico. Diamo trid… - TvTalk_Rai : Nella versione americana di #DragRaceItalia sono spesso ospiti politici. 'Una Meloni o un Salvini dovrebbero venire… - antoxnellaqx : RT @jacopopaoletti: @tommaso_zorzi Qualcuno l’ha già detto che Tommaso è bravissimo, e che a #DragRaceItalia lo é ancora di più? #TVTalk cc… - luisakaty76 : RT @cri_tedo77: Metti un sabato pomeriggio con @tommaso_zorzi e @stefyorlando in TV.... #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Lei, insieme a Gaia , la sorella, sono le conduttrici del programma di approfondimento e nell'ultima puntata andata in onda, la Salemi ha commentato lo scontro tra Manila Nazzaro e ...Dopo Mediaset e Discovery, oggiè approdato in Rai per partecipare al programma targato Rai 3 'Tv Talk'. Il conduttore di Drag Race ha raccontato insieme alla collega Priscilla il talent show di Discovery +, composto ...Tv Talk, Tommaso Zorzi fa una rivelazione: "Ecco perché ho lasciato Mediaset per Discovery" Nella puntata di oggi di Tv Talk, sabato 4 dicembre, è stato ...Dopo Mediaset e Discovery, oggi Tommaso Zorzi è approdato in Rai per partecipare al programma targato Rai 3 'Tv Talk'.