Stati Uniti, poliziotto si salva in extremis schivando all’ultimo secondo una collisione tra più auto: il video (Di sabato 4 dicembre 2021) In Idaho, negli Stati Uniti, un poliziotto si è salvato in extremis schivando all’ultimo secondo uno scontro tra più auto. La scena è stata ripresa dalle telecamere posizionate sulla sua auto e le immagini sono impressionanti. È successo il 1 dicembre sulla Interstate 84 in direzione est a S. Ten Mile Road nella contea di Ada. L’agente, l’unico coinvolto, è riuscito a salvarsi saltando rapidamente all’indietro oltre una barriera di cemento. È stato poi trasportato con un’ambulanza al vicino ospedale e poi rilasciato con ferite lievi. L’agente di polizia stava assistendo un automobilista in panne con una gomma a terra e indossava un giubbotto di sicurezza giallo catarifrangente. La sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) In Idaho, negli, unsi èto inuno scontro tra più. La scena è stata ripresa dalle telecamere posizionate sulla suae le immagini sono impressionanti. È successo il 1 dicembre sulla Interstate 84 in direzione est a S. Ten Mile Road nella contea di Ada. L’agente, l’unico coinvolto, è riuscito arsi saltando rapidamente all’indietro oltre una barriera di cemento. È stato poi trasportato con un’ambulanza al vicino ospedale e poi rilasciato con ferite lievi. L’agente di polizia stava assistendo unmobilista in panne con una gomma a terra e indossava un giubbotto di sicurezza giallo catarifrangente. La sua ...

