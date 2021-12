Simone Inzaghi: “Nessuno si è accorto che eravamo in emergenza. Ho la fortuna di avere giocatori importanti” (Di sabato 4 dicembre 2021) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Roma: “Ho la fortuna di allenare giocatori importanti. Ho fatto queste partite in emergenza ma Nessuno se n’è accorto. Nelle ultime cinque partite non ho avuto tantissime giocatori, D’Ambrosio non giocava da Empoli. Anche la Roma aveva tante assenza ma anche noi. Vediamo come sta Correa, avevo Lautaro che non stava benissimo, è un giocatore importante per noi e non mi andava di perderlo. Vediamo se recupera per martedì”. Foto: Instagram personale Inzaghi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021), tecnico dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sulla Roma: “Ho ladi allenare. Ho fatto queste partite inmase n’è. Nelle ultime cinque partite non ho avuto tantissime, D’Ambrosio non giocava da Empoli. Anche la Roma aveva tante assenza ma anche noi. Vediamo come sta Correa, avevo Lautaro che non stava benissimo, è un giocatore importante per noi e non mi andava di perderlo. Vediamo se recupera per martedì”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

