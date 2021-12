Ragazzo di 15 anni trovato morto nella sua camera a Napoli (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La salma di un quindicenne trovato morto nella sua cameretta a Napoli è stata sequestrata dai Carabinieri su disposizione della Procura. Il giovane non si è risvegliato dopo essere andato a dormire. L”autopsia in programma all’inizio della prossima settimana al Secondo Policlinico di Napoli dovrà fare luce sulla tragedia. Al momento nessuna ipotesi viene formulata sul fatto. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio tra parenti ed amici del giovane con numerosi messaggi di incredulità sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La salma di un quindicennesua cameretta aè stata sequestrata dai Carabinieri su disposizione della Procura. Il giovane non si è risvegliato dopo essere andato a dormire. L”autopsia in programma all’inizio della prossima settimana al Secondo Policlinico didovrà fare luce sulla tragedia. Al momento nessuna ipotesi viene formulata sul fatto. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio tra parenti ed amici del giovane con numerosi messaggi di incredulità sui social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

