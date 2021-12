Papa Francesco è in Grecia: al via la seconda parte del viaggio apostolico (Di sabato 4 dicembre 2021) Atene – Dopo aver lasciato Cipro (leggi qui) il Papa è arrivato in Grecia, seconda tappa del suo viaggio. Bergoglio è arrivato all’aeroporto internazionale di Atene dove è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri. Quattro bambini, di cui due in abito tradizionale, gli hanno donato un omaggio floreale. Al Palazzo presidenziale di Atene la cerimonia di benvenuto. Al suo arrivo, il Pontefice è stato accolto dalla presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. (fonte Adnkronos) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & VaticanoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano Leggi su ilfaroonline (Di sabato 4 dicembre 2021) Atene – Dopo aver lasciato Cipro (leggi qui) ilè arrivato intappa del suo. Bergoglio è arrivato all’aeroporto internazionale di Atene dove è stato accolto dal ministro degli Affari Esteri. Quattro bambini, di cui due in abito tradizionale, gli hanno donato un omaggio floreale. Al Palazzo presidenziale di Atene la cerimonia di benvenuto. Al suo arrivo, il Pontefice è stato accolto dalla presidente della Repubblica Ellenica, Katerina Sakellaropoulou. (fonte Adnkronos) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& VaticanoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sule Vaticano

Advertising

Pontifex_it : Cari fratelli e sorelle con #disabilità, il Papa e la Chiesa vi sono vicini in maniera particolare, con affetto e t… - vaticannews_it : #3dicembre #Migranti Una dozzina circa giungeranno in Italia tra qualche settimana grazie all'iniziativa del Papa… - fanpage : Papa Francesco è stato bloccato e aggredito verbalmente da un prete ortodosso durante la sua visita ad Atene - nicola_sellitti : RT @ilmanifesto: DIRITTI FUORI CAMPO #ilmanifesto #laprima Da Atene papa Francesco mette in guardia sul dilagare di nazionalismi e autor… - martino_deidda : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco chiede perdono agli ortodossi per le azioni del passato -