“Non era mai accaduto…”. Manila Nazzaro è un fiume di lacrime al GF Vip, l’emozione è troppo forte (Di sabato 4 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, grandi sorprese nella casa più spiata d’Italia. La sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini continua a essere costellata di momenti indimenticabili. Tra qualche incomprensione e un chiarimento i concorrenti della casa hanno sempre l’occasione per dimostrare qualcosa in più. e la sorpresa ricevuta da Manila Nazzaro è stata una di queste. “Quante volte al giorno pensi ai tuoi figli?”, ha domandato il padrone di casa alla gieffina, che ha così risposto: “La verità è che sono tre notti che li sogno, fino ad ora non era mai accaduto“, con queste parole Manila Nazzaro ha commentato con le lacrime agli occhi una fotografia dei suoi figli. E l’attenzione di tutti è rimasta centrata sul rapporto che Manila ha con i propri genitori: “Mi sono sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Grande Fratello Vip 6, grandi sorprese nella casa più spiata d’Italia. La sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini continua a essere costellata di momenti indimenticabili. Tra qualche incomprensione e un chiarimento i concorrenti della casa hanno sempre l’occasione per dimostrare qualcosa in più. e la sorpresa ricevuta daè stata una di queste. “Quante volte al giorno pensi ai tuoi figli?”, ha domandato il padrone di casa alla gieffina, che ha così risposto: “La verità è che sono tre notti che li sogno, fino ad ora non era mai accaduto“, con queste paroleha commentato con leagli occhi una fotografia dei suoi figli. E l’attenzione di tutti è rimasta centrata sul rapporto cheha con i propri genitori: “Mi sono sempre ...

Advertising

ItaliaViva : Qualcuno si ostina a dire che non è cambiato nulla o addirittura che era meglio prima. Ma quando Conte era ancora P… - matteorenzi : Era leader No Vax. Poi ha preso il virus, è stato salvato per un soffio. Oggi invita a farsi il vaccino. La storia… - RobertoBurioni : E' successo di nuovo. @borghi_claudio in agosto dice una scemenza (il vaccino non ha senso per i bambini) e io gli… - censorshit_ : a quanto pare non era solo carpisa ad essere il male </3 - supermandrake2 : @NelloStrazzeri @QLexPipiens @PLDC09710726 L'ho visitato pure io e sulla costa non era male. Logicamente lontano da… -