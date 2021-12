Milan-Salernitana 2-0, Pioli: «Le coppe e gli infortuni faranno la differenza» (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Milan sbriga agevolmente la pratica Salernitana. Finisce 2-0, ma la partita si chiude in 18 minuti. Kessie dopo 4 minuti e poi Saelemaekers al 18esimo. Il Milan al momento è in testa alla classifica con 38 punti. Il Napoli a 36 e l’Inter a 34 ma devono entrambi giocare. Pioli commenta così: «Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria. Ora è facile dire che fosse scontato, ma il Milan se ha meritato, oggi nel calcio ogni vittoria è sudata. La squadra ha dimostrato maturità». «Mi aspettavo una classifica più corta, con qualche squadra in più. La sensazione è che le prime quattro si stiano staccando ma è ancora presto. Saranno i dettagli a fare la differenza: le coppe, gli infortuni». Ora la testa è alla Champions, martedì il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilsbriga agevolmente la pratica. Finisce 2-0, ma la partita si chiude in 18 minuti. Kessie dopo 4 minuti e poi Saelemaekers al 18esimo. Ilal momento è in testa alla classifica con 38 punti. Il Napoli a 36 e l’Inter a 34 ma devono entrambi giocare.commenta così: «Sono soddisfatto della prestazione e della vittoria. Ora è facile dire che fosse scontato, ma ilse ha meritato, oggi nel calcio ogni vittoria è sudata. La squadra ha dimostrato maturità». «Mi aspettavo una classifica più corta, con qualche squadra in più. La sensazione è che le prime quattro si stiano staccando ma è ancora presto. Saranno i dettagli a fare la: le, gli». Ora la testa è alla Champions, martedì il ...

