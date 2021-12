Milan Salernitana 2-0: al Diavolo bastano 18? per chiudere la pratica (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Milan e Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live bastano 18? al Milan per aver la meglio sulla Salernitana e tornare in vetta alla classifica in attesa di Roma-Inter e Napoli-Atalanta ed in attesa martedì di giocarsi l’all-in in Champions League contro il Liverpool. Di Kessie e Saelemaekers i gol che decidono la sfida di San Siro in cui si registra l’infortunio (l’ennesimo della sua pur giovane carriera, ndr) di Pellegri. Queste le azioni salienti di Milan-Salernitana: Sintesi Milan Salernitana MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Lancio per Simy, Maignan esce dall’area ma Tomori lo anticipa; mezzo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live18? alper aver la meglio sullae tornare in vetta alla classifica in attesa di Roma-Inter e Napoli-Atalanta ed in attesa martedì di giocarsi l’all-in in Champions League contro il Liverpool. Di Kessie e Saelemaekers i gol che decidono la sfida di San Siro in cui si registra l’infortunio (l’ennesimo della sua pur giovane carriera, ndr) di Pellegri. Queste le azioni salienti di: SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 3? Lancio per Simy, Maignan esce dall’area ma Tomori lo anticipa; mezzo ...

