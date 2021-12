Live In, Bonetti a Sky TG24 su femminicidi: "Impegno del governo, le donne non sono sole" (Di sabato 4 dicembre 2021) "C’è un Impegno di questo governo nel dire alle donne vittime di violenza che non sono sole". A dirlo, ospite della seconda giornata di Sky TG24 Live In da Courmayeur (IL RACCONTO DELLA GIORNATA), è il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, intervenuta all'inizio del panel dedicato alla lotta contro i femminicidi al quale partecipano anche Filomena Lamberti (autrice del libro Un'altra vita) e Carlotta Vagnoli (scrittrice). Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) "C’è undi questonel dire allevittime di violenza che non". A dirlo, ospite della seconda giornata di SkyIn da Courmayeur (IL RACCONTO DELLA GIORNATA), è il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena, intervenuta all'inizio del panel dedicato alla lotta contro ial quale partecipano anche Filomena Lamberti (autrice del libro Un'altra vita) e Carlotta Vagnoli (scrittrice).

