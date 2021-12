La Rai sceglie Sergio Castellitto: quando vanno in onda le due nuove commedie da lui interpretate (Di sabato 4 dicembre 2021) Da giorni nelle rotazioni delle promo di Rai1 circolano le immagini che ci mostrano il grande Sergio Castellitto nei panni di Eduardo De Filippo. L’attore è infatti il protagonista di due nuove trasposizioni televisive del maestro di drammaturgia napoletano che andranno in televisione in questo freddo mese di dicembre ormai iniziato da qualche giorno. Il pubblico avrà l’occasione di vedere l’attore romano nei panni del protagonista delle opere dal titolo Sabato, domenica e lunedì e di Non ti pago, note commedie che sono stati degli splendidi successi anche al cinema con altre trasposizioni filmiche. Scopriamo insieme quando andranno in onda su Rai1 e tutto quello che c’è da sapere dei nuovi progetti di Sergio Castellitto. Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Da giorni nelle rotazioni delle promo di Rai1 circolano le immagini che ci mostrano il grandenei panni di Eduardo De Filippo. L’attore è infatti il protagonista di duetrasposizioni televisive del maestro di drammaturgia napoletano che andranno in televisione in questo freddo mese di dicembre ormai iniziato da qualche giorno. Il pubblico avrà l’occasione di vedere l’attore romano nei panni del protagonista delle opere dal titolo Sabato, domenica e lunedì e di Non ti pago, noteche sono stati degli splendidi successi anche al cinema con altre trasposizioni filmiche. Scopriamo insiemeandranno insu Rai1 e tutto quello che c’è da sapere dei nuovi progetti di...

