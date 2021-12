Juventus-Genoa, Allegri: “L’ambiente è sereno. Giocano Pellegrini e Kulusevski. Ramsay è ai margini” (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani tra i bianconeri e il Genoa. Ecco le sue parole: “Bisogna cercare di tornare alla vittoria contro un Genoa che vicenda due sconfitte e un pari con Shevchenko. Ha avuto una bella esperienza con la nazionale ucraina raggiungendo ottimi risultati. Per noi è una partita importante, da vincere. Chi gioca domani? Pellegrini dovrebbe giocare così come dovrebbe giocare Kulusevski. Quella di Salerno è stata una bella partita con tanti giovani in campo. Insieme a questi ci sono tanti giocatori di esperienza, in questo momento qualcuno riposa perché abbiamo giocato tante partite. Dobbiamo far recuperare giocatori che hanno giocato di più. Locatelli? Per ora sta ancora in piedi quindi ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Il tecnico della, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa presentando il match di domani tra i bianconeri e il. Ecco le sue parole: “Bisogna cercare di tornare alla vittoria contro unche vicenda due sconfitte e un pari con Shevchenko. Ha avuto una bella esperienza con la nazionale ucraina raggiungendo ottimi risultati. Per noi è una partita importante, da vincere. Chi gioca domani?dovrebbe giocare così come dovrebbe giocare. Quella di Salerno è stata una bella partita con tanti giovani in campo. Insieme a questi ci sono tanti giocatori di esperienza, in questo momento qualcuno riposa perché abbiamo giocato tante partite. Dobbiamo far recuperare giocatori che hanno giocato di più. Locatelli? Per ora sta ancora in piedi quindi ...

