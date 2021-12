Ghirelli | “Da riforma campionati passa sostenibilità del calcio Sì a Var in C”

Advertising

Francesco, presidente della Lega Pro, non arretra di un millimetro: quello dellaè un tema che da sempre lo ha visto in prima linea, e non solo per il bene della sua serie C. 'Il ...Francesco, presidente della Lega Pro, non arretra di un millimetro: quello dellaè un tema che da sempre lo ha visto in prima linea, e non solo per il bene della sua serie C. 'Il ...“La riforma dei campionati è l’occasione imperdibile per dare una mano al calcio italiano e dare sostenibilità ai nostri club”. Sono queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ...PALERMO (ITALPRESS) - "La riforma dei campionati è l'occasione imperdibile per dare una mano al calcio italiano e dare sostenibilità ai nostri club". Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, non ...