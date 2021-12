Dovizioso in pista per i bimbi malati: con Bastoni e Ravaglia raccolti oltre 17.500 euro (Di sabato 4 dicembre 2021) Per i piloti della MotoGP è già tempo di pensare al 2022. Come altri colleghi, anche Andrea Dovizioso ha deciso di dedicarsi al motocross per tenersi in forma. Tuttavia il top rider Yamaha ha unito l'... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Per i piloti della MotoGP è già tempo di pensare al 2022. Come altri colleghi, anche Andreaha deciso di dedicarsi al motocross per tenersi in forma. Tuttavia il top rider Yamaha ha unito l'...

