Ciclocross | Wout van Aert torna nel fango e vince il Superprestige a Boom Prova di forza su Aerts

(Di sabato 4 dicembre 2021)vanha fatto subito centro al suo grande ritorno nel. Il fuoriclasse belga si è imposto a(Belgio), dove è andata in scena una tappa del prestigioso, uno dei circuiti internazionali di punta per quanto concerne questa disciplina. Il 27enne ha regalato spettacolo nel, distaccando tutti gli avversari nel corso di un ultimo giro corso a tutta e imponendosi con ampio margine su tutti gli avversari (nonostante una caduta). L’alfiere della Jumbo Visma ha infatti tagliato il traguardo con addirittura 1’40” di vantaggio sul connazionale Toons (reduce da tre bronzi iridati consecutivi). Terzo l’olandese Lars van der Haar, fresco di titolo europeo. Il vice campione olimpico dellain linea su strada, nonché ...

SpazioCiclismo : Wout Van Aert ha sorpreso anche se stesso con la prestazione odierna #SPBoom - SpazioCiclismo : La prima uscita stagionale di Wout Van Aert nel ciclocross è subito un dominio assoluto #SPBoom - SpazioCiclismo : Riflessioni sul delicato tema della multidisciplinarietà che ha in Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel e Tom Pidcoc… - bikechannel_ : #Ciclocross, il covid colpisce ancora: cancellata la tappa di Anversa (Belgio) ? In programma domenica #5dicembre,…

Al suo fianco, sulla linea di partenza della prova Uomini Elite (domenica 12 dicembre, ore 14.55) ci sarà il fenomenaleVan Aert , tre volte iridato dima autore di imprese anche su ...Le due stelle del, e non solo, Mathieu Van der Poel eVan Aert , non hanno ancora cominciato la loro attività, che ormai si svolge soprattutto in funzione della stagione del ciclismo ...I due campioni della Jumbo Visma corrono la stagione del ciclocross su un nuovo modello prodotto dalla Cervelo ...Tom Pidcock si è rivelato nel 2021 uno dei talenti più puri del ciclismo mondiale, riuscendo a conquistare la medaglia d'oro a Tokyo nella mountain bike e compiendo il definitivo salto di qualità nel ...