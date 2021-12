Ascolti tv 3 dicembre 2021 | scopri i programmi più visti in prime time

(Di sabato 4 dicembre 2021) Chi ha vinto la battaglia deglitv inieri sera 3? Sfida a colpi di show: su RaiUno il talent The Voice Senior condotto da Antonella Clerici contro su Canale 5 il GF con i Vipponi guidati da Alfonso Signorini. In dettaglio li troverete in quest’articolo dopo le 10, quando verrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 2 dicembre 2021, Un Professore 22.2%, Zelig 19.5% - aleappo53 : @ritaglia1gmail @faber73v Giovedì 2 dicembre 2021. - emabrue : Ascolti Tv analisi 2 dicembre: “Un professore” dà una lezione a “Zelig”. Del Debbio (al meglio col dibattito) sorpa… - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 2 dicembre 2021: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio - italiaserait : Ascolti Tv di ieri 2 dicembre 2021: Access Prime Time e Preserale -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dicembre

Arezzo, 4 dicembre 2021 - Lo farebbe a suo nipote?”. E’ una delle tantissime domande che i genitori rivolgono ai pediatri in questi giorni. Tutti chiedono informazioni sul vaccino anti Covid per i bam ...Ascolti ieri sera, venerdì 3 dicembre: Grande Fratello Vip, seconda sfida con The Voice Senior 2021/22 Nuova sfida in ascolti nella serata di ieri, 3 ...