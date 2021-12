Arte o attivismo? (Di sabato 4 dicembre 2021) Alla Biennale Architettura di Venezia da poco conclusa il padiglione della Gran Bretagna aveva l’evocativo titolo “The Garden of Privatised Delights”, un gioco sul “Giardino delle Delizie” di Bosch per mettere nel mirino quegli spazi urbani che nel Regno sono privati, ma che in un futuro più urbanisticamente inclusivo dovrebbero tornare pubblici. C’era anche un prototipo di pub, altro luogo per antonomasia privato-ma-pubblico della tradizione inglese, pronto alla trasformazione inclusiva con bancone ribassato per i clienti diversamente alti. Il paradosso, in tutto questo lavoro di architetti pagati dal pubblico, è che il Regno Unito è il paese a più alto tasso di privatizzazione del mondo. Per dire che la subordinazione delle arti e della ricerca culturale alle istanze sociali e politiche è ormai totalizzante: non puoi immaginare un futuro (“How will we live together?” era il titolo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 4 dicembre 2021) Alla Biennale Architettura di Venezia da poco conclusa il padiglione della Gran Bretagna aveva l’evocativo titolo “The Garden of Privatised Delights”, un gioco sul “Giardino delle Delizie” di Bosch per mettere nel mirino quegli spazi urbani che nel Regno sono privati, ma che in un futuro più urbanisticamente inclusivo dovrebbero tornare pubblici. C’era anche un prototipo di pub, altro luogo per antonomasia privato-ma-pubblico della tradizione inglese, pronto alla trasformazione inclusiva con bancone ribassato per i clienti diversamente alti. Il paradosso, in tutto questo lavoro di architetti pagati dal pubblico, è che il Regno Unito è il paese a più alto tasso di privatizzazione del mondo. Per dire che la subordinazione delle arti e della ricerca culturale alle istanze sociali e politiche è ormai totalizzante: non puoi immaginare un futuro (“How will we live together?” era il titolo ...

Advertising

VicentePugliaAr : RT @claudiocerasa: Il percorso (politico) per Draghi al Quirinale. Poligono Senato. La rivincita dei banchieri. Linee rosse in Europa. I Bu… - giudefilippi : RT @claudiocerasa: Il percorso (politico) per Draghi al Quirinale. Poligono Senato. La rivincita dei banchieri. Linee rosse in Europa. I Bu… - claudiocerasa : Il percorso (politico) per Draghi al Quirinale. Poligono Senato. La rivincita dei banchieri. Linee rosse in Europa.… - LoSbuffo : Land Art e Arte Ambientale: tra contemplazione e attivismo -

Ultime Notizie dalla rete : Arte attivismo Array Collective vince il Turner Prize 2021 In un comunicato stampa, gli organizzatori del premio hanno affermato che " L'arte di speranza e ...' impressionata dal modo in cui il collettivo è stato in grado di tradurre il proprio attivismo e i ...

Egemonia e cultura di massa. Considerazioni a partire da Gramsci Reloaded (Rogas edizioni) ... se l'esempio biografico di impegno e attivismo resta un riferimento imprescindibile, ciò che però ... o sullo smarrimento della funzione dell'arte e della letteratura di incidere sull'immaginario. ...

Array Collective vince il Turner Prize 2021 grazie all'opera-performance “The Druithaib's Ball” Artribune Arte o attivismo? Ma è arte o attivismo? Il Turner Prize premia solo collettivi: vincono i performer nordirlandesi che sfilano per l’arcobaleno dei diritti ...

Array Collective vince il Turner Prize 2021 grazie all’opera-performance “The Druithaib’s Ball” Il gruppo di artisti irlandesi Array Collective ha vinto il Turner Prize 2021 trasformando lo spazio di una galleria in un pub illegale. L'opera d'arte vincitrice del premio è "The Druithaib's Ball" ...

In un comunicato stampa, gli organizzatori del premio hanno affermato che " L'di speranza e ...' impressionata dal modo in cui il collettivo è stato in grado di tradurre il proprioe i ...... se l'esempio biografico di impegno eresta un riferimento imprescindibile, ciò che però ... o sullo smarrimento della funzione dell'e della letteratura di incidere sull'immaginario. ...Ma è arte o attivismo? Il Turner Prize premia solo collettivi: vincono i performer nordirlandesi che sfilano per l’arcobaleno dei diritti ...Il gruppo di artisti irlandesi Array Collective ha vinto il Turner Prize 2021 trasformando lo spazio di una galleria in un pub illegale. L'opera d'arte vincitrice del premio è "The Druithaib's Ball" ...