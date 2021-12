Accusato di 3 rapine Finisce in manette a soli 16 anni

(Di sabato 4 dicembre 2021) La polizia di Stato ha arrestato un sedicenne palermitanodi tree una tentata rapina ai ddi altrettanti esercizi commerciali del quartiere Zisa-Borgo Nuovo . Il provvedimento è del Gip del tribunale per i minorenni. Il ragazzo è stato portato nel carcere minorile del Malaspina. I colpi sarebbero stati messi a segno tra settembre 2020 e aprile di quest’anno. Armato di coltello entrava nei negozi e portava via l’incasso. L’ultimo colpo a una tabaccheria di viale Regione Siciliana non è riuscito perché il gabbiotto con all’interno il titolare ha resistito ai calci e pugni inferti dal minore L'articolo proviene da Forze Armate News.

