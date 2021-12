WWE | Diverse persone non si divertono più a lavorare ad NXT

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella giornata di ieri Beth Phoenix ha annunciato ai fan sui social che domenica sarà la sua ultima presenza al tavolo di commento di NXT, la Glamazon rimarrà in WWE ma vuole dedicare più tempo alla famiglia. Per lei si parla di un probabile inserimento nel feud tra The Miz ed Edge, ma il Wrestling Observer è voluto andare più a fondo nella questione, dicendo che altrevorrebbero concludere la propria esperienza con NXT. Stufi di NXT Bryan Alvarez del Wrestling Observer ha rimarcato come Beth Phoenix avrebbe potuto tranquillamente continuare il suo lavoro al tavolo di commento anche se verrà realmente coinvolta nel main roster assieme al marito Edge, secondo l’insider potrebbe non essere l’ultima persona a lasciare NXT. Prima di lei lo ha fatto Scotty 2 Hotty, l’ex campione di coppia WWE lavorava da anni ad NXT ma ad un certo punto non si è sentito ...

