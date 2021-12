Temptation Island: La coppia ha dato alla luce un figlio (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’ex coppia di Temptation Island ha dato alla luce il loro bambino ma entrambi hanno fatto sapere che non tutti è andato come sperato. Valentina-De-Biasi-e-Oronzo-Carinola genitoriValentina De Biasi e Oronzo Carinola sono diventati genitori per la prima volta. L’ex coppia di Temptation Island, finalmente ha potuto abbracciare la loro bambina. Il parto è avvenuto nel corso della mattinata di ieri. I due hanno accolto la nuova nascitura, di nome Giulia, tra baci e abbracci e ovviamente tanta commozione. Oronzo e Valentina genitori Con un lungo post sui social, l’ex coppia di Temptation hanno fatto sapere di essere diventati genitori. Un’emozione che non si può spiegare ... Leggi su formatonews (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’exdihail loro bambino ma entrambi hanno fatto sapere che non tutti è ancome sperato. Valentina-De-Biasi-e-Oronzo-Carinola genitoriValentina De Biasi e Oronzo Carinola sono diventati genitori per la prima volta. L’exdi, finalmente ha potuto abbracciare la loro bambina. Il parto è avvenuto nel corso della mattinata di ieri. I due hanno accolto la nuova nascitura, di nome Giulia, tra baci e abbracci e ovviamente tanta commozione. Oronzo e Valentina genitori Con un lungo post sui social, l’exdihanno fatto sapere di essere diventati genitori. Un’emozione che non si può spiegare ...

Advertising

Patty19240789 : @GrandeFratello Lei dice che ha una carriera televisiva da +di 20 ..io personalmente nn l'ho mai vista ,nn sapevo… - Paola80725854 : RT @KD_mood: Domani quindi tra Miriana e Biagio, Alex e Soleil, Sophie e GM sara come vedere temptation island giusto? #gfvip https://t.co… - dailynews_24 : Temptation Island, Oronzo e Valentina sono diventati genitori: le complicazioni del parto - _Melaninpoppin_ : RT @scarletblack666: Parla Manila che ha voluto fare Temptation Island per verificare la sua relazione con Lorenzo … je serviva anda in mez… - scarletblack666 : Parla Manila che ha voluto fare Temptation Island per verificare la sua relazione con Lorenzo … je serviva anda in… -