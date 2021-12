Temporali e neve a quote basse, weekend di freddo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace per l’Italia. In questi giorni una serie di perturbazioni alimentate da aria fredda e sospinte da intense correnti di Libeccio colpiscono soprattutto le regioni tirreniche. Non sarà da meno neppure l’imminente weekend. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da sabato arriverà una nuova irruzione di aria artica che, come le precedenti, avrà come bersaglio il Centro-Sud tirrenico. Nella prima parte del weekend l’aria artica comincerà ad addossarsi alle Alpi dove sui confini nevicherà fin sui fondivalle, altrove attiverà come di consueto i venti di Libeccio e di Ponente che soffieranno fortissimi tra Liguria e Toscana dove il tempo peggiorerà a partire dal pomeriggio. Entro sera le precipitazioni interesseranno tutto il settore tirrenico fino alla Campania. Domenica i corpi nuvolosi alimentati dall’aria artica ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non c’è pace per l’Italia. In questi giorni una serie di perturbazioni alimentate da aria fredda e sospinte da intense correnti di Libeccio colpiscono soprattutto le regioni tirreniche. Non sarà da meno neppure l’imminente. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che da sabato arriverà una nuova irruzione di aria artica che, come le precedenti, avrà come bersaglio il Centro-Sud tirrenico. Nella prima parte dell’aria artica comincerà ad addossarsi alle Alpi dove sui confini nevicherà fin sui fondivalle, altrove attiverà come di consueto i venti di Libeccio e di Ponente che soffieranno fortissimi tra Liguria e Toscana dove il tempo peggiorerà a partire dal pomeriggio. Entro sera le precipitazioni interesseranno tutto il settore tirrenico fino alla Campania. Domenica i corpi nuvolosi alimentati dall’aria artica ...

Al sud: molto instabile con rovesci e neve a 1300m. Sabato 4. Al nord: dapprima sole, poi cielo coperto, neve sui confini. Al centro: peggiora sull'alta Toscana, più sole altrove, ma in serata piogge ...

Meteo Roma del 03 - 12 - 2021 ore 06:10 ...con Quota neve in calo a 800 - 1000 metri in serata residue precipitazioni in Abruzzo con neve fino a 800 metri sereno altrove al sud tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse temporali ...

Meteo, inizio dicembre con piogge e aria artica La perturbazione 1 sta transitando sull'Italia con piogge soprattutto al Sud e in Sicilia. Nel fine settimana nuovo peggioramento seguito da correnti artiche ...

