Shevchenko perde due big per infortunio | ecco l’esito degli esami!

Ultime Notizie dalla rete : Shevchenko perde

Piove sul bagnato in casa rossoblù GENOVA - Piove sul bagnato in casa Genoa, dove Andriyaltre due pedine in vista dei prossimi impegni, il primo dei quali domenica sera allo Stadium, contro la Juventus. Per quanto riguarda Nicolò Rovella, "gli esami strumentali hanno ...Non arrivano buone notizie perchesia Rovella che Sturaro per il difficile match contro la Juventus. Il Grifone dopo il ko casalingo contro il Milan è atteso da una temibile trasferta allo Stadium. La classifica ...Non arrivano buone notizie per Shevchenko che perde sia Rovella che Sturaro per il difficile match contro la Juventus. Il Grifone dopo il ko casalingo contro il Milan è atteso da una temibile trasfert ...Probabili formazioni Milan Salernitana: diretta tv e orario. Esaminiamo le mosse degli allenatori alla vigilia della sfida per la 16^ giornata di Serie A.