Scala | Cub chiama a protesta gli ' ultimi' alla Prima

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo la manifestazione del 'No Draghi Day' di domani in tutta Italia, la Confederazione unitaria di base annuncia una nuovacontro la politica economica del Governo. L'occasione è la...

L'occasione è la Prima della Scala del 7 dicembre: dalle 15 è previsto un corteo davanti al Teatro ... Per questo motivo "la CUB chiama alla protesta i cittadini e i lavoratori di tutte le categorie, ... Dopo la manifestazione del 'No Draghi Day' di domani in tutta Italia, la Confederazione unitaria di base annuncia una nuova protesta contro la politica economica del Governo. (ANSA) ... Milano, 3 dic. (Adnkronos) - 'La politica economica del governo e la legge di bilancio 2022 hanno smascherato la politica di Draghi, che ...