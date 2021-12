Roma su Dalot, i muscoli di Witsel per la Juve. E la Lazio punta il bomber Botheim (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Mercato #Roma ???? Il punto di #DiMarzio ?? Le ultime su #Zakaria e #Dalot #ASRoma - eleonora_trotta : RT @calciomercatoit: ???@DiMarzio alla CMIT TV: 'Secondo me la #Roma sarà protagonista a gennaio. La società ha individuato in #Zakaria e #D… - calciomercatoit : ???@DiMarzio alla CMIT TV: 'Secondo me la #Roma sarà protagonista a gennaio. La società ha individuato in #Zakaria e… - gilnar76 : Gennaio si avvicina: Dalot e Zakaria per una #Roma da Champions #Asroma #Forzaroma #Seriea -