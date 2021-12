Milan, c’è l’incontro con gli agenti: può arrivare a gennaio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella sede del Milan, sono stati avvistati gli agenti del talento uruguaiano Agustin Alvarez che attualmente milita tra l file del Penarol. L’attaccante classe 2001, autore di 10 gol e 2 assist in 14 presenze nell’ultima Copa Sudamericana, ha attirato gli occhi di molte società pronte ad investire su di lui. Agustin Alvarez, Peñarol Difatti, in settimana gli agenti hanno incontrato anche la Fiorentina. È ancora presto per sbilanciarsi sul futuro di Alvarez ma, sarà sicuramente un nome da tenere d’occhio per le prossime sessioni di calciomercato. Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella sede del, sono stati avvistati glidel talento uruguaiano Agustin Alvarez che attualmente milita tra l file del Penarol. L’attaccante classe 2001, autore di 10 gol e 2 assist in 14 presenze nell’ultima Copa Sudamericana, ha attirato gli occhi di molte società pronte ad investire su di lui. Agustin Alvarez, Peñarol Difatti, in settimana glihanno incontrato anche la Fiorentina. È ancora presto per sbilanciarsi sul futuro di Alvarez ma, sarà sicuramente un nome da tenere d’occhio per le prossime sessioni di calciomercato.

