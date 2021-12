Maxi intossicazione e un morto a causa di un pasticcio di carne cotto male | condannato al carcere lo chef

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Una persona è deceduta e in 31 sono stati ricoverati peralimentare dopo aver mangiato undid’agnello cucinato. Il processo si è concluso con una dura sentenza per il cuoco responsabile Dopo aver mangiato la “shepherd’s pie“, undid’agnello macinata, hanno iniziato a sentirsie L'articolo NewNotizie.it.

Lo chef, come riportato dal Guardian, non controllando la cottura della carne provocò una maxi intossicazione alimentare tra i clienti del Crewe Arms nel 2018 in occasione di un pranzo della comunità. Una persona è deceduta e in 31 sono stati ricoverati per intossicazione alimentare dopo aver mangiato un pasticcio di carne d'agnello cucinato male. Il processo si è concluso con una dura sentenza per ...