“La disabilità è una caratteristica che rende unici”. Parla Carlotta Gilli, da sognatrice a oro olimpico a Tokyo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come si riconosce una campionessa? Nel caso di Carlotta Gilli, oro olimpico, a dirlo è il suo percorso nel nuoto. Fin dalle sue prime bracciate Wonder Gilli, questo il suo soprannome, ha mostrato grinta, tenacia e voglia di vincere, collezionando uno dopo l’altro titoli, medaglie e record: solo alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 ha conquistato 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, realizzando anche un record mondiale e paralimpico. E ancora, proprio perché Carlotta di energia e voglia di fare ne ha da vendere, il week-end del 27 e 28 novembre ha firmato ben due primati nelle tre gare vinte ai Campionati italiani Assoluti: record nel mondo dei 100 misti e nei 50 dorso. Tornando però alla domanda iniziale, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con Carlotta, ho ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Come si riconosce una campionessa? Nel caso di, oro, a dirlo è il suo percorso nel nuoto. Fin dalle sue prime bracciate Wonder, questo il suo soprannome, ha mostrato grinta, tenacia e voglia di vincere, collezionando uno dopo l’altro titoli, medaglie e record: solo alle Paralimpiadi di2020 ha conquistato 5 medaglie, 2 ori, 2 argenti e 1 bronzo, realizzando anche un record mondiale e paralimpico. E ancora, proprio perchédi energia e voglia di fare ne ha da vendere, il week-end del 27 e 28 novembre ha firmato ben due primati nelle tre gare vinte ai Campionati italiani Assoluti: record nel mondo dei 100 misti e nei 50 dorso. Tornando però alla domanda iniziale, dopo aver fatto una lunga chiacchierata con, ho ...

