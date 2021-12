Io Shirai | “Sono aperta al passaggio nel Main Roster”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Uno dei due match principali che NXT WarGames ha in serbo per noi vede contrapposti il team delle Toxic Attraction e Dakota Kai ed il team di Io, Raquel Gonzalez, Kay Lee Ray e Cora Jade; tra le prossime ad andare nel, con alto tasso di probabilità, c’è anche la nipponica che, da più mesi, sembra pronta al cambio di brand, argomento del quale ha parlato ai microfoni di Sports Illustrated. Nuovi obiettivi “Ovviamente,ala SmackDown o RAW. Quest’opportunità m’imporrebbe nuovi obiettivi ed esperienze diverse rispetto a quelle che sto vivendo adesso ad NXT. Mi piacerebbe un rematch con Sasha Banks il prima possibile. Ho anche sentito che Bayley vorrebbe affrontarmi, dunque mi piacerebbe tantissimo poterla affrontare. Se si parla di un ...

