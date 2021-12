IMU, giro di vite: una sola esenzione a famiglia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci aveva già pensato una sentenza della Cassazione. Ora, anche se con paletti meno rigidi, arriva anche un emendamento al decreto fisco approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato a dare una stretta alle esenzioni Imu, che valgono solo per un’abitazione a famiglia, anche qualora una delle due case si trovi in un altro comune. esenzione Imu, cosa cambia Fondamentalmente, fino a oggi, due coniugi possono infatti risiedere in due abitazioni diverse ed evitare così di pagare la tassa sulla prima casa in entrambe. Con l’emendamento, questo non sarà più possibile. I due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare così l’Imu. esenzione Imu, la sentenza della Cassazione L’emendamento, come accennato, è in scia ad una sentenza della Cassazione che aveva imposto paletti ancora più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ci aveva già pensato una sentenza della Cassazione. Ora, anche se con paletti meno rigidi, arriva anche un emendamento al decreto fisco approvato nelle commissioni Finanze e Lavoro al Senato a dare una stretta alle esenzioni Imu, che valgono solo per un’abitazione a, anche qualora una delle due case si trovi in un altro comune.Imu, cosa cambia Fondamentalmente, fino a oggi, due coniugi possono infatti risiedere in due abitazioni diverse ed evitare così di pagare la tassa sulla prima casa in entrambe. Con l’emendamento, questo non sarà più possibile. I due coniugi non potranno più scegliere di risiedere in due case in comuni differenti e non pagare così l’Imu.Imu, la sentenza della Cassazione L’emendamento, come accennato, è in scia ad una sentenza della Cassazione che aveva imposto paletti ancora più ...

