Higuain attacca | Nel calcio se ne fregano della vita delle persone Non volevo più tornare alla Juventus!

(Di sabato 4 dicembre 2021) Gonzaloha tenuto un'intervista per ESPN, nel corsoquale ha espresso la propria opinione sulmoderno e il cambiamentosue priorità in merito. Queste le sue parole. "Amo ile lo amerò sempre. Mi sono divertito ed ho sofferto, ma ora mi piace sempre meno vederlo. Ho guardato PSG-Manchester City al telefono perché mia figlia voleva guardare i cartoni: sono cambiate le mie priorità. Quando si dice che tanti talenti non escono in Argentina e nel mondo è perché la tecnologia, gli spazi ridotti e le giocate a due tocchi hanno tolto il palleggio e l’uno contro uno. Si è obbligati a giocare a due tocchi altrimenti l’allenatore si lamenta. Giocando così si vedono sempre meno dribblatori”. L'argentino ha anche parlato dei sacrifici che ha dovuto fare per realizzare la ...

