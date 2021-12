Hernan Crespo è pronto ad una nuova avventura da allenatore: ecco la prossima squadra! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex attaccante dell’Inter, Hernan Crespo è pronto a diventare il nuovo allenatore del San Lorenzo. Le parti stanno parlando costantemente al fine di completare l’operazione. Per Crespo è pronto un contratto fino a dicembre 2023. Hernan CrespoPer l’ex attaccante sarebbe una grande opportunità in una delle piazze più calde del campionato argentino. Crespo dopo aver vinto il campionato Paulista con il San Paolo, è pronto per questa nuova avventura. Un ulteriore esperienza professionale per migliorare e ambire magari un giorno, a panchine più prestigiose Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, l’ex attaccante dell’Inter,a diventare il nuovodel San Lorenzo. Le parti stanno parlando costantemente al fine di completare l’operazione. Perun contratto fino a dicembre 2023.Per l’ex attaccante sarebbe una grande opportunità in una delle piazze più calde del campionato argentino.dopo aver vinto il campionato Paulista con il San Paolo, èper questa. Un ulteriore esperienza professionale per migliorare e ambire magari un giorno, a panchine più prestigiose

Inter, l'ex Crespo riparte dall'Argentina Commenta per primo Hernan Crespo , dopo la fine del suo rapporto lavorativo con il San Paolo , può ripartire dall' Argentina . Come scrivono i media sudamericani, il Valdanito è in pol per la panchina del San Lorenzo.

