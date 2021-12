Gomorra: adesso tocca a Eschilo, a Freud, a Dumas (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è più questione di soldi. Che pure a Gomorra (e in tutto il resto del mondo...) muovono ogni cosa. Ma adesso tocca a Eschilo, a Freud, a Dumas. adesso tocca agli archetipi, al pensiero magico. adesso tocca al romanzo e ai suoi dispositivi drammatici eterni: la passione, la vendetta, l’appartenenza, il tradimento. Nel cuore del mondo in cui tutti sono affari e tutto è potere, e uccidere o essere uccisi è solo lavoro d’ufficio, si muovono altre cose, adesso, che risultano più potenti del denaro, della cocaina, dei mitra e degli affari, perché di tutto questo se ne infischiano. Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) non vuole diventare, come era accaduto prima, nella Prima Guerra, un boss più boss di Gennaro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è più questione di soldi. Che pure a(e in tutto il resto del mondo...) muovono ogni cosa. Ma, a, aagli archetipi, al pensiero magico.al romanzo e ai suoi dispositivi drammatici eterni: la passione, la vendetta, l’appartenenza, il tradimento. Nel cuore del mondo in cui tutti sono affari e tutto è potere, e uccidere o essere uccisi è solo lavoro d’ufficio, si muovono altre cose,, che risultano più potenti del denaro, della cocaina, dei mitra e degli affari, perché di tutto questo se ne infischiano. Ciro Di Marzio (Marco D’Amore) non vuole diventare, come era accaduto prima, nella Prima Guerra, un boss più boss di Gennaro ...

