F1 GP Arabia Saudita 2021, bruttissimo incidente Leclerc in FP2: finisce contro le barriere (VIDEO) (Di venerdì 3 dicembre 2021) bruttissimo incidente per Charles Leclerc nelle fasi finali delle prove libere 2 del Gran Premio dell'Arabia Saudita di Formula 1. Il pilota della Ferrari è finito contro le barriere dopo aver perso il controllo della vettura, probabilmente perché salito su un cordolo che ha fatto perdere stabilità alla traiettoria in una curva veloce. La monoposto è andata praticamente distrutta, per fortuna il monegasco sembra star bene, ma l'impatto è stato davvero pesante. In alto il VIDEO. SportFace.

