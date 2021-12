Draghi: “70% dei posti nido in più, ristrutturate 1000 scuole” (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Nel Pnrr, abbiamo investito quasi 6 miliardi per rafforzare in maniera strutturale i servizi per l’infanzia e sostenere in particolare i genitori che lavorano. Gli obiettivi che abbiamo per i prossimi cinque anni sono molto ambiziosi. Sono in via di pubblicazione i bandi che mettono a disposizione questi fondi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi. “Aggiungiamo 264mila nuovi posti nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, un aumento di oltre il 70%”. Ristrutturiamo o adattiamo almeno mille edifici per ampliare l’offerta del tempo pieno con il servizio mensa. Realizziamo o riqualifichiamo 230mila metri quadri per palestre”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 3 dicembre 2021) ROMA – “Nel Pnrr, abbiamo investito quasi 6 miliardi per rafforzare in maniera strutturale i servizi per l’infanzia e sostenere in particolare i genitori che lavorano. Gli obiettivi che abbiamo per i prossimi cinque anni sono molto ambiziosi. Sono in via di pubblicazione i bandi che mettono a disposizione questi fondi”. Lo ha detto il premier Mario. “Aggiungiamo 264mila nuovinei nidi e nelledell’infanzia, un aumento di oltre il 70%”. Ristrutturiamo o adattiamo almeno mille edifici per ampliare l’offerta del tempo pieno con il servizio mensa. Realizziamo o riqualifichiamo 230mila metri quadri per palestre”. L'articolo L'Opinionista.

