Correa: “Era arrivato il momento di lasciare la Lazio. Ora con l’Inter voglio Scudetto e seconda stella” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Joaquin Correa ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. L’argentino, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche degli obiettivi di questa stagione ed è tornato sull’addio alla Lazio. “Scudetto? Vogliamo ripeterci. L’obiettivo dell’Inter è vincere lo Scudetto e conquistare la seconda stella”. Sull’addio alla Lazio: “Sono stato lì tre stagioni, abbiamo alzato due trofei, conquistato l’accesso agli ottavi di Champions dopo vent’anni e vinto 12 partite di fila in casa, stabilendo un record per il club. Quella alla Lazio è un’esperienza che ricordo con grande affetto, ma era arrivato il momento in cui volevo andare via. Era giusto così”. FOTO: Twitter Inter L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Joaquinha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. L’argentino, tra i tanti temi trattati, ha parlato anche degli obiettivi di questa stagione ed è tornato sull’addio alla. “? Vogliamo ripeterci. L’obiettivo delè vincere loe conquistare la”. Sull’addio alla: “Sono stato lì tre stagioni, abbiamo alzato due trofei, conquistato l’accesso agli ottavi di Champions dopo vent’anni e vinto 12 partite di fila in casa, stabilendo un record per il club. Quella allaè un’esperienza che ricordo con grande affetto, ma erailin cui volevo andare via. Era giusto così”. FOTO: Twitter Inter L'articolo ...

