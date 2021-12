Conferenza Colantuono: «Domani mi aspetto l’atteggiamento giusto» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole di Stefano Colantuono in vista della sfida contro il Milan di Domani pomeriggio a San Siro Stefano Colantuono ha parlato in Conferenza in vista della sfida contro il Milan di Domani pomeriggio. Infortuni, recuperi e la necessità di fare punti salvezza. Ecco le sue parole come riportate dal sito ufficiale: MILAN – «Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari». SITUAZIONE – «In questo momento di difficoltà i ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole di Stefanoin vista della sfida contro il Milan dipomeriggio a San Siro Stefanoha parlato inin vista della sfida contro il Milan dipomeriggio. Infortuni, recuperi e la necessità di fare punti salvezza. Ecco le sue parole come riportate dal sito ufficiale: MILAN – «ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra miper mettere in difficoltà i nostri avversari». SITUAZIONE – «In questo momento di difficoltà i ...

