Calcio: Milan. Sei mesi di stop per Kjaer (Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervento perfettamente riuscito per il difensore, ma stagione compromessa MilanO - Intervento perfettamente riuscito per Simon Kjaer ma, come si temeva, tempi lunghissimi per il ritorno in campo e ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Intervento perfettamente riuscito per il difensore, ma stagione compromessaO - Intervento perfettamente riuscito per Simonma, come si temeva, tempi lunghissimi per il ritorno in campo e ...

Advertising

Corriere : Kjaer operato domani ai legamenti: per il difensore del Milan stagione finita - Gazzetta_it : “Quella volta che #Messias si fece sei piani con una lavatrice sulle spalle” - repubblica : Flavia Pennetta: 'Uniti per Peng Shuai, in gioco i diritti di tutti' - Gazzetta_it : Da Caldara a Luiz Felipe, tutti i nomi sul taccuino per sostituire Kjaer #calciomercato - RaiSport : ?? #Calcio #Milan Intervento riuscito per Simon #Kjaer ma almeno sei mesi per il ritorno in campo ?? -