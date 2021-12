UeD | Federico Mastrostefano dopo anni svela un retroscena sul suo trono

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : UeD Federico

Gossip e Tv

Ed ecco che da quel momento in poi i telespettatori iniziarono a interessarsi alle dinamiche create danel programma. Decise di partecipare 'per gioco' , in quanto voleva ingelosire la sua ...Prima di conoscere il manager, la Valli è stata fidanzata con Fabio Ferrara (scelto negli studi di Uomini e Donne) e per qualche tempo conAccorsi.Oggi l'ex tronista decide di rivelare un aneddoto riguardante il dietro le quinte del suo percorso a Uomini e Donne ...Polemica attorno all'ex tronista per via di alcune Stories pubblicate mentre la piccola Anastasia stava combattendo con un febbrone ...