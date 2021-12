Traffico Roma del 02-12-2021 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 2 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Buonasera e Ben ritrovati in redazione Gianluca Quindi ilintenso complice anche il maltempo che causa ulteriori disagi alla circolazione al momento in città si rallenta giorno intero tratto Urbano della A24 a partire dalla tangenziale fino al Raccordo altri li troviamo su Viber fuori Italico tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria si allenta anche sulla Flaminia Nuova tra via del Foro Italico è d’accordo sul Raccordo Anulare code a tratti tra laFiumicino e la Cassia su entrambe le carreggiate code anche sulla-fiumicino tra il viadotto della Magliana via delle Idrovore della Magliana in direzione del raccordo in centro Cuore su via Magna Grecia su via Cilicia e via Acaia si rallenta anche sulle principali ...