Super green pass, report Altems: prime dosi al palo, 87% sono richiami (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’arrivo del Super green pass non basta a smuovere gli ultimi esitanti al vaccino. sono infatti ferme a 31.829 le prime dosi somministrate in un giorno, il 30 novembre, mentre arrivano a 348.863 le terze dosi (booster), su 401.900 vaccinazioni effettuate in un giorno, ben l’87%. Negli ultimi 45 giorni, inoltre, le terze dosi la fanno da padrone, rappresentando ben l’87% di tutti i vaccini effettuati; solo l’8% delle iniezioni sono prime dosi (il resto dei vaccini sono seconde dosi e pregresse infezioni che danno accesso al green pass con una unica dose). A fare il punto è la 76.sima puntata dell’Instant report ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 dicembre 2021) L’arrivo delnon basta a smuovere gli ultimi esitanti al vaccino.infatti ferme a 31.829 lesomministrate in un giorno, il 30 novembre, mentre arrivano a 348.863 le terze(booster), su 401.900 vaccinazioni effettuate in un giorno, ben l’87%. Negli ultimi 45 giorni, inoltre, le terzela fanno da padrone, rappresentando ben l’87% di tutti i vaccini effettuati; solo l’8% delle iniezioni(il resto dei vaccinisecondee pregresse infezioni che danno accesso alcon una unica dose). A fare il punto è la 76.sima puntata dell’Instant...

