SI STANCA DELLA CODA AUTOSTRADALE E ADDOBBA L’ALBERO DI NATALE DURANTE L’ATTESA

(Di giovedì 2 dicembre 2021) L’episodio è divenuto virale grazie a un ragazzo stanco e annoiato dala causa di un incidente che ha paralizzato l’autostrada del ponente CELLE LIGURE – Un ragazzo fermo con la sua auto, preso probabilmente dall’esasperazione e dalla noia, ha voluto augurare a tutta la Liguria delle buone vacanze mettendo insieme il suo albero natalizio sulla autostrada A10, all’altezza di Celle Ligure, senza dimenticarsi del camino e dei regali. È avvenuto ieri in Liguria, regione paralizzata dai cantieri. È bastato, infatti, un incidente per fermare il traffico e consentire la bizzarra realizzazione dell’idea del giovane sulle autostrade liguri.di, come mostrato da primocanale.it è stato montato sull’asfalto, tra una macchina incolonnata e l’altra, in unache va avanti per dieci ...