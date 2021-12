Quelli che il calcio al capolinea: cosa sappiamo della fine dello storico programma (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo quasi trent’anni la Rai sospende definitivamente la messa in onda del programma Quelli che il calcio È andata in onda oggi l’ultima puntata di Quelli che il calcio, storica trasmissione condotta attualmente da Luca e Paolo e Mia Ceran. Tv Blog ha rivelato che il programma non andrà più in onda a causa dei bassi ascolti e degli eccessivi costi del format. A quanto pare la decisione iniziale era quella di sospendere il programma dopo il 9 dicembre, per poi tornare in onda in modo parziale nel 2022, sembra però che i dirigenti abbiano cambiato idea. La Rai sembra aver deciso di sospendere definitivamente Quelli che il calcio, dopo quasi trent’anni, li avrebbe festeggiati nel 2023. Tanti gli importanti conduttori al timone del ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo quasi trent’anni la Rai sospende definitivamente la messa in onda delche ilÈ andata in onda oggi l’ultima puntata diche il, storica trasmissione condotta attualmente da Luca e Paolo e Mia Ceran. Tv Blog ha rivelato che ilnon andrà più in onda a causa dei bassi ascolti e degli eccessivi costi del format. A quanto pare la decisione iniziale era quella di sospendere ildopo il 9 dicembre, per poi tornare in onda in modo parziale nel 2022, sembra però che i dirigenti abbiano cambiato idea. La Rai sembra aver deciso di sospendere definitivamenteche il, dopo quasi trent’anni, li avrebbe festeggiati nel 2023. Tanti gli importanti conduttori al timone del ...

