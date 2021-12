Advertising

AnimalloversTW : - fisco24_info : Pet food, un mercato in crescita: Un mercato in continua crescita, questo dicono i dati riguardo al settore del pet… - AnimalloversTW : - TecnAlimentaria : Nuove esigenze, nuovi materiali e nuovi formati: come la sostenibilità sta cambiando il packaging nel settore pet f… - EcopoolService : ACQUARIOLOGIA In natura i pesci dispongono di un’ampia scelta di alimenti, e lo stessa dieta in acquario deve esser… -

Ultime Notizie dalla rete : Pet food

Tiscali.it

Un mercato in continua crescita, questo dicono i dati riguardo al settore del. A giugno 2021 le vendite ammontano a 2,4 miliardi di euro con un incremento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tra i motivi principali di questa crescita c'è ...Da anni, gli scarti di produzione vengono ceduti ad aziende che producono. Nel 2020 l'azienda ha trattato 2.600 tonnellate di scarti alimentari, tutti destinati al. Inoltre, di ...Milano, 2 dic. – (Adnkronos) – Un mercato in continua crescita, questo dicono i dati riguardo al settore del pet food. A giugno 2021 le vendite ammontano a 2,4 miliardi di euro con un incremento dell’ ...In a poll of 2,002 American dog owners, 70% of respondents said they have to set boundaries with their guests about feeding their dog people food during holiday gatherings. The poll, conducted by ...