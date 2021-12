Peng Shuai, il CIO la invita a gennaio. La WTA avverte: 'Via dalla Cina anche dopo il 2022' (Di giovedì 2 dicembre 2021) La WTA rilancia. La sospensione dei tornei del circuito in Cina, dovuta alla preoccupazione per le condizioni dell'ex numero 1 del mondo in doppio Peng Shuai, potrebbe proseguire oltre il 2022. E' ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 2 dicembre 2021) La WTA rilancia. La sospensione dei tornei del circuito in, dovuta alla preoccupazione per le condizioni dell'ex numero 1 del mondo in doppio, potrebbe proseguire oltre il. E' ...

