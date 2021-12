Maria Elena Boschi: "Il Pd scelga: o con noi o con M5S" (Di giovedì 2 dicembre 2021) La capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi è perentoria: o noi o il Movimento 5 stelle. “Il Pd scelga - dichiara in un’intervista al Corriere della Sera -. Se preferisce allearsi con Toninelli anziché con Bellanova vorrà dire che non ci sono più i compagni di una volta e ne prenderemo atto”. E assicura che “se il Pd sposa i populisti, noi lavoreremo per una casa comune liberal democratica e certamente riformista”. La deputata renziana è convinta di non volersi alleare mai nemmeno con Lega e Fratelli d’Italia. “Non saremo mai con Salvini e Meloni che sono sovranisti. Ma non saremo nemmeno con Conte e Taverna che sono populisti”. Così replica all’ex premier Romano Prodi che considera Italia Viva oramai di destra. “Faccio fatica a riconoscerlo”, ammette Boschi, che aggiunge: “Se Prodi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 2 dicembre 2021) La capogruppo di Italia Viva alla Cameraè perentoria: o noi o il Movimento 5 stelle. “Il Pd- dichiara in un’intervista al Corriere della Sera -. Se preferisce allearsi con Toninelli anziché con Bellanova vorrà dire che non ci sono più i compagni di una volta e ne prenderemo atto”. E assicura che “se il Pd sposa i populisti, noi lavoreremo per una casa comune liberal democratica e certamente riformista”. La deputata renziana è convinta di non volersi alleare mai nemmeno con Lega e Fratelli d’Italia. “Non saremo mai con Salvini e Meloni che sono sovranisti. Ma non saremo nemmeno con Conte e Taverna che sono populisti”. Così replica all’ex premier Romano Prodi che considera Italia Viva oramai di destra. “Faccio fatica a riconoscerlo”, ammette, che aggiunge: “Se Prodi ...

