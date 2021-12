(Di giovedì 2 dicembre 2021) Un mese di novembre pieno di candeline a, il piccolo comune siciliano di 1.800 abitanti, ha festeggiato in meno di un mese (per la precisione in appena 15) 4. Si tratta di Gaetana Zangara, nata ail 14 novembre 1920 (101 anni); Giovanna Fazio, nata ail 12 novembre 1921 (100 anni); ... il Mattino di Sicilia.

Advertising

palermo24h : Il record di Geraci Siculo, festeggiate 4 centenarie in 15 giorni - ilmattinodisici : Il record di Geraci Siculo: festeggiate 4 centenarie in 15 giorni: Un mese di novembre pieno di candeline a Geraci… -

Ultime Notizie dalla rete : record Geraci

Madonie Press

Questa la squadra descritta da Salvatoresu Repubblica. I rosa contro il Picerno hanno ... Allungare a tre la striscia di successi esterni - unche manca dalla scorsa stagione - era ...Nel piccolo paese diSiculo , che conta appena 1800 abitanti , è capitato di festeggiare in un solo mese ben tre centenari ed una 'super nonna' ultracentenaria: tutte donne, anche in questo ...A Geraci Siculo si vive bene. Il piccolo comune siciliano di 1800 abitanti, ha festeggiato in 15 giorni: quattro centenarie. Si tratta di Gaetana Zangara, nata il 14 novembre 1920 (101 anni); Giovanna ...Numero di esami record a Cerda nella quinta tappa dell’Open Day Itinerante dell’Asp di Palermo. ”I Nostri Concittadini hanno aderito in massa sia agli screening oncologici, sia alle vaccinazioni antic ...