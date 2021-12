Alex Belli messo all’angolo da Soleil: “So tutto di te e Delia, della cena in cui costruivano i teatrini di gossip” (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo le foto “rubate” di Delia Duran con un Bellissimo modello, la dichiarazione di Alex Belli e la successiva litigata, Soleil Sorge sta iniziando a dubitare del suo coinquilino. La gieffina crede che gli scatti di Delia e Simone Bonaccorsi siano stati fatti per far pubblicità indiretta al brand di abiti e alle sfilate con cui collaborano la Duran e il marito. Ieri Soleil ha anche messo in guardia Alex Belli dicendogli di essere a conoscenza di una cena in cui erano presenti lui e Delia e alla quale qualcuno stava organizzando dei “teatrini di gossip”. E comunque capisco Delia, perché anche io farei delle foto “paparazzate” con questo ... Leggi su biccy (Di giovedì 2 dicembre 2021) Dopo le foto “rubate” diDuran con unssimo modello, la dichiarazione die la successiva litigata,Sorge sta iniziando a dubitare del suo coinquilino. La gieffina crede che gli scatti die Simone Bonaccorsi siano stati fatti per far pubblicità indiretta al brand di abiti e alle sfilate con cui collaborano la Duran e il marito. Ieriha anchein guardiadicendogli di essere a conoscenza di unain cui erano presenti lui ee alla quale qualcuno stava organizzando dei “di”. E comunque capisco, perché anche io farei delle foto “paparazzate” con questo ...

clexa_griffin : RT @catiuz92: Soleil che dice 'fake' ad Alex Belli, è Natale!!! 'non lasci lo spazio a nessuno per parlare, hai una mania di protagonismo… - tommyv_bb : Non sottovalutare alcuni qui?? Soleil 'Surgelato Gate' Sorge è la povera piccola vittima del grande cattivo Alex Bel… - Alessan07633755 : Davide parla di Maria che ha sgamato con Alex belli! Ma non si rende conto che parla con il re delle clip??? Davide… - zazoomblog : GF VIP: Alex Belli e Soleil Sorge Confessioni inaspettate.. - #Belli #Soleil #Sorge #Confessioni… - AleGionfriddo : @vincycernic2 Però Alex Belli è tanta roba… -