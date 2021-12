Alec Baldwin, prima intervista dopo ‘Rust’: “Non ho tirato grilletto” (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Il grilletto non è stato premuto. Io non ho tirato il grilletto”. Alec Baldwin parla così, in un’intervista che Abc News trasmetterà stasera, dopo la morte della direttrice della fotografia sul set del film ‘Rust’ ad ottobre. Halyna Hutchins è morta dopo essere stata colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena che Baldwin stava usando sul set. “Il grilletto non è stato premuto”, dice l’attore nell’intervista con George Stephanopoulos. Il giornalista ha chiesto perché l’attore abbia puntato l’arma e tirato il grilletto sebbene la sceneggiatura non prevedesse il gesto. “Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non tirerei il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 dicembre 2021) “Ilnon è stato premuto. Io non hoil”.parla così, in un’che Abc News trasmetterà stasera,la morte della direttrice della fotografia sul set del filmad ottobre. Halyna Hutchins è mortaessere stata colpita da un proiettile partito dalla pistola di scena chestava usando sul set. “Ilnon è stato premuto”, dice l’attore nell’con George Stephanopoulos. Il giornalista ha chiesto perché l’attore abbia puntato l’arma eilsebbene la sceneggiatura non prevedesse il gesto. “Non punterei mai un’arma contro qualcuno e non tirerei il ...

