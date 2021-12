Vibo si prepara a vivere Natale | a Pizzoni albero realizzato all' uncinetto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vibo prepara

Gazzetta del Sud

Un'opera patchwork da cui è nato il più originale albero di Natale della provincia di, a costo zero. L'idea è venuta fuori da una donna del paese, la signora Eva Pasquino , la quale nello scorso ...... su organizzazione di Moto ClubValentia in collaborazione con l'Amministrazione locale, guidata dal sindaco Abdon Egidio Servello. Il piccolo centro delle Serre si, così, ad accogliere ...L'atmosfera natalizia irrompe a Pizzoni , piccolo centro dell'entroterra Vibonese e coinvolge l'intera comunità. Un Natale in un certo qual modo ...In Calabria e Romagna i due anticipi del sabato. Nei match di domenica insidiose trasferte per Civitanova e Perugia che fanno visita a Cisterna e Padova ...