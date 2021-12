Via libera Aifa vaccinazione Covid per bimbi 5-11 anni (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla vaccinazione anti-Covid per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11 anni. La vaccinazione avverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Si suggerisce l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Viadell’Agenzia italiana del farmaco () allaanti-per la fascia pediatrica dei bambini tra 5 e 11. Laavverrà con due dosi del vaccino Pfizer, in formulazione specifica e un terzo del dosaggio, a tre settimane di distanza. Si suggerisce l’adozione di percorsi vaccinali, quando possibile, “adeguati all’età”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

