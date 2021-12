Torino - Empoli, soltanto un "2" primo tempo per i granata (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La quindicesima giornata si chiude con un paio di sfide che presentano diversi motivi di interesse. La prima vede di fronte Torino ed Empoli con i granata che si trovano in classifica, al momento, un ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La quindicesima giornata si chiude con un paio di sfide che presentano diversi motivi di interesse. La prima vede di fronteedcon iche si trovano in classifica, al momento, un ...

Advertising

GarbaSte : #torino sconfitto da Roma, Napoli, Milan, Juventus, Atalanta, Fiorentina e pareggio con la Lazio. Ma alcuni 'tifosi… - Toro_News : ??| PROBABILI FORMAZIONI Le possibili scelte di #Juric e #Andreazzoli: certezze e dubbi dei due tecnici alla vigili… - sportli26181512 : #Torino-#Empoli, soltanto un “2” primo tempo per i granata: Primo posticipo del turno infrasettimanale tra due form… - Luxgraph : Torino-Empoli, granata senza segno '2' al 45' dall'esordio in Serie A - SKur88 : @guglielmotim Empoli Cagliari Genoa torino, queste le vittorie misere in 2 mesi, complimenti a tutti -